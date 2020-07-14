شكرا لقرائتكم خبر عن ويل سميث صارف ومكلف .. سافر مع زوجته للبهاما في فندق الليلة ب 3000 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم ويل سميث بدأ في أخذ خطوات جدية في إصلاح زواجه وعودته للمسار الصحيح، حيث كشف موقع مترو أن النجم زيل سميث وزوجته جادا سميث سافرا إلي جزر البهاما في منتج مخصص للمشاهير تبلغ قيمة غرفته في الليلة الواحدة 3000 دولار.

وبحسب ما نشر في الموقع فأن زواجهما عادا إلى المسار الصحيح وأن الزوجين هربا من ضغوط اعتراف جادا بخيانتها لزوجها ويل سميث.

وكانت جادا اعترفت لزوجها ويل سميث، بخيانها له حيث جلست المغنية البالغة من العمر 48 عامًا مع زوجها لإجراء محادثة حميمة في برنامجها علىFacebook ، Red Table Talk وكشفت عن أن صداقتها تطورت مع أوجست قبل حوالي أربع سنوات، وفي نفس الوقت كان الزوجان يمران بوقت صعب وقد انفصلا وأنها قامت بخيانته.

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وقرر الزوجان الحديث في الأمر بعدما نفيا مزاعم أوجست، وهي أن ويل أعطاه مباركة علي علاقة مع جادا، وأكدا أن زواجهما ليس تقليديًا وأنهما لديهما "شراكة حياة"، وقالا الزوجان إنهما مضطران للتحدث بصراحة لأنه كان هناك الكثير من الشائعات التي تدور حولهما.

وقالت بينكيت سميث إنها بدأت صداقة مع المغني قبل حوالي أربع سنوات ونصف، وأصبحت العلاقة أكثر من مجرد صداقة عندما زادت الخلافات بينها وبين سميث.