شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر "مايوه" كاتي بيري الخاطف للأنظار في ماليبو من تصميم Eres والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتظرالنجمة العالمية كاتي بيري مولودها الأول من النجم العالمي أورلاندو بلوم خلال الأسابيع القليلة القادمة و هوما يجعل الكثيرين يتوقعون أن النجمة الشهيرة غير قادرة على ممارسة هواياتها التي تفضلها.





فاجأت النجمة العالمي كاتي بيري العالم بعد ظهورها وهي تمارس رياضتها المفضلة وهي السباحة، حيث ظهرت بيري علي إحدى الشواطئ وهي تستمتع بوقتها في ماليبو، وكانت بيري مرتديه مايوه بإحدي درجات اللون البنفسجي وهوما أظهرآثارالحمل بوضوح .



كاتي بيري

وقد حمل مايوه كاتي بيري الذي تميز بتصميمه المميز بتوقيع دارأزياء " Eres " ، بينما وصل سعره إلي 370 جنيه إسترليني .

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يذكر أن كاتي بيري البالغة من العمر 35 عاما طرحت مؤخرا أغنية " Smile "، وهي واحدة من أغنيات ألبومها الجديد والذى من المقرر أن تقوم بطرحه فى 14 أغسطس المقبل وسط ترقب عدد كبير من محبي وعشاقي الموسيقي من مختلف الأعمار .



كاتي بيري



كاتي بيري



كاتي بيري



كاتي بيري