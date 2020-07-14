شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات الهندية تغلق منزل الفنانة ريخا وجارتها المخرجة زويا .. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت السلطات الهندية بغلق منزل النجمة الهندية ريخا وذلك بسبب إصابة حارس الأمن وأحد العاملين بالمنزل بفيروس كورونا، وهو ما تسبب أيضا في جعل السلطات تغلق منزل المخرجة وكاتبة السيناريو زويا أكتر وذلك لأنها جارة ملاصقة لمنزل النجمة ريخا وهناك اختلاط بين العاملين بالمنزلين.

ويأتي ذلك بعد أن اعلن النجم الهندي الأسطوري أميتاب باتشان صاحب ال ٧٧ عاما اصابته بكورونا حيث كتب في تغريدة له، عبر حسابه الشخصي بمواقع التواصل الإجتماعي ليعلن إصابته بالفيروس المتفشي في جميع أنحاء العالم، وقال: "أظهرت نتائج اختبار كوفيد ، إيجابية التحليل.

فيما أعلن بعدها نجله النجم العالمى أبهيشيك باتشان، إصابته بفيروس كورونا، بعد إعلان والده أسطورة الهند النجم العالمى أميتاب باتشان إصابته بفيروس كورونا عبر حسابه الشخصى على موقع "تويتر" حيث كتب خلال تدوينة له: "في وقت سابق من اليوم، أصبت أنا ووالدي بإيجابية للإصابة بـ COVID 19 لقد أبلغنا جميع السلطات المطلوبة ويتم اختبار عائلتنا وموظفينا، أطلب من الجميع أن يبقى هادئًا وليس الذعر. شكرًا لك.

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الممثل الأسطوري في وحدة عزل الجهاز التنفسي في مستشفى Nanavati في مومباي وقال وزير الصحة في ولاية ماهاراشترا راجيش توب لـ NDTV "إنه لا يعانى من أعراض قاسية والحالة مستقرة".

ويعيش أميتاب باتشان في مومباي، التي كانت واحدة من أكثر المدن تضررًا من أمراض الجهاز التنفسي القاتلة في الهند، مسجلة 91.745 حالة و5224 حالة وفاة حتى الآن، في المرتبة الثانية بعد دلهي.