شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى تنفى خروج عمرو منسى وكمال زادة من مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت الفنانة بشرى، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية بشأن استبعاد كلٍ من عمرو منسى المدير التنفيذى لمهرجان الجونة السينمائى، وكمال زادة المدير المالي للمهرجان. ونشرت بشرى صورة للخبر عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة:" خبر غير دقيق، ولم يخرج البيان الصحفي الرسمي بعد من الإدارة المهرجان، لم يخرج أحد فقط تعديلات، الجميع يعملون لإقامة الدورة الرابعة".



بشرى

وقال انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة السينمائي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن إدارة المهرجان تتخذ كافة الإجراءات لخروج الدورة الرابعة بشكل آمن للجميع، مؤكدا أن اختيار تأجيل موعد انطلاق المهرجان لأكتوبر المقبل مساحة كافية لترتيب ذلك وأن اختيار الموعد جاء بناءا علي ترتيبات دولية تتعلق بمواعيد المهرجانات الدولية الأخري.

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وأوضح انتشال التميمي أن إدارة المهرجان تعمل علي الدروة الرابعة بشكلها الطبيعي والذي تعود عليه جمهور المهرجان ولكن من المقرر أن يكون هناك لقاءات أونلاين لمن تعتذر وجوده من النجوم العالمين سواء في المحاضرات أو اللقاءات التي اعتاد المهرجان عقدها داخل اروقة المهرجان وأشار التميمي إلي أن مهرجان الجونة هو الأكثر قدرة علي مراعاة الاحتياطات الصحية من حيث التباعد الإجتماعي، خاصة وأن حفلي الإفتتاح والختام سيكونان في مكان مفتوح وبالتالي سيكون هناك مجال كبير للتباعد الإجتماعي، كما سيتم الإستعانة بعروض سينمائية في الهواء الطلق وذلك لزيادة معدل الأمان والحفاظ علي رواد المهرجان.

واستكمل انتشال في حديثه لـ"الخليج 365"، قائلاً: "أن كل تلك الإجراءات تم الإتفاق عليها في ظل الظروف الراهنة ويتبقي حوالي ٤ شهور علي إقانة المهرجان وبالتالي قد يكون هناك الكثير من التغيرات ربما تكون للأفضل خاصة وأن المهرجان علي تنسيق كمال مع وزارة الصحة وكافة الوزارات المعنية بالأمر".

وفيما يتعلق بالأفلام قال انتشال أن المهرجان لديه وفرة كبيرة في عدد الأفلام واستطاع استقطاب العديد من الأفلام من كافة المهرجانات العالمية وانه علي يقين بأن برنامج المهرجان سيكون برنامج قوي وحافل بالأعمال المتميزة.