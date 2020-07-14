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رئيس مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي يكشف عن التفاصيل فى لقاء أون لاين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكشف رئيس مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبي  دكتور علاء عبد العزيز ، عن الملامح الجديدة فى دورة المهرجان كافة تفاصيل الدورة ٢٧ والتى ستقام فى الفترة من ١ وحتى ١١ سبتمبر القادم ، غدا الأربعاء الموافق ١٥ من يوليو فى تمام الساعة السابعة مساء  حيث سيطل على متابعي المهرجان والمسرحيين والصحفيين فى لايف على صفحة المهرجان الرسمية بالفيس بوك ، وخلال اللقاء سيجيب دكتور علاء عبد العزيز عن كافة الأسئلة التى ستوجه له سواء من الصحفيين أو الإعلاميين أو المسرحيين من كافة الدول . 

 

يذكر أن مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبي هو مهرجان سنوى تنظمه وزارة الثقافة بجمهورية مصر العربية ، ويستضيف ويقدم أعمالًا مبتكرة للفرق المصرية والعربية والعالمية مع التركيز على العروض التى تحيد جمالية عن الإنتاج المسرحى السائد ، وقد قررت إدارة المهرجان برئاسة دكتور علاء عبد العزيز أن تكون الدورة ٢٧ من المهرجان أون لاين على موقع المهرجان وقناة اليوتيوب وذلك بسبب جائحة

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بعد تولي الدكتور علاء عبد العزيز رئاسة المهرجان إتخذ بعض القرارات التى أعادت للمهرجان بريقه مرة أخرى ومنها عودة المسابقة الرسمية للمهرجان مرة أخرى بعد توقف دام عدة سنوات، كما وافق مجلس إدارة المهرجان علي مقترح رئيس المهرجان دكتور علاء عبد العزيز سليمان بالعودة إلي اسمه القديم ليعود مهرجانا للمسرح “التجريبي " فقط " في دورته السابعة والعشرون دون إضافة كلمة " المعاصر "، ومن القرارت أيضا إختيار دكتور فوزى فهمى رئيسا شرفيا للمهرجان وذلك تقديرا للدور الذى لعبه فى تأسيس المهرجان منذ دورته الاولى ، وايضا التوسيع فى نشر إصدارات المهرجان من المترجمات . 

 

مهرجان
مهرجان

رئيس مهرجان
رئيس مهرجان

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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