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شكرا لقرائتكم خبر عن بوتشيلي يستمتع بعطلة عائلية على يخت فاخر بعد تخطيه أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يٌعرف أندريا بوتشيلي أيقونة الغناء الاوبرالي الشهير أنه كان يكافح ضح فيروس كورونا " covid-19 " الذي إصابة هو و عدد من أفراد أسرته في شهر مارس الماضي .
خلال نزهه بوتشيلي العائلية
و اليوم أثبت بوتشيلي البالغ من العمر ( 61 عاما ) أنه بصحة جيدة و يستمتع بحياته اليومية بشكل طبيعي، فقد التقطت عدسات مصوري " البابارتزي صور له بصحبه زوجته فيرونيكا بيرتي ذات الـ ( 36 عاما ) حيث كان يستمتع الزوجين بعطلة عائلية على متن يخت فاخر في بورتوفينو على الريفييرا الإيطالية.
خلال نزهه بوتشيلي العائلية
وكان بصحبه الزوجين ابنتهما فرجينيا ذات الـ ( 8 سنوات ) ، إضافة الي ابني المغني آموس البالغ من العمر 25 سنة و الذي ظهر و هو يلعب مع شقيقه ماتيو ( 22 سنة ) و يستمتعان بالزلاجات النفاثة " جيت سكي " بينما كان والدهما يعزف علي البيانو.
ظهر بوتشيلي بالصور التي التقطت له مرتديا "مايوه" باللون الأزرق ، بينما أبرزت فيرونيكا جمالها ورشاقتها بارتداء " مايوة " ذو تصميم مثير .
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