شكرا لقرائتكم خبر عن شيكو يقضي عطلته الصيفية بنضارة شمس جديدة.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم الكوميدي شيكو، على مشاركة جمهوره ومتابعيه، بصورة جديدة من داخل حمام السباحة اثناء قضاءه وقته عطلته الصيفية، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام. وظهرشيكو في الصورة التي نشرها من داخل حمام السباحة وهو يرتدي نضارة شمس زرقاء، وكتب " صيف جديد يعني نظارة جديدة...معروفة". ويظهرالفنان شيكو خلال أحداث فيلم "النمس والإنس"، للنجم محمد هنيدى كضيف شرف فى العمل ويجسد دورعفريت من عشيرة الجن ويحب منة شلبى قبل زواجها من "هنيدى" فى الفيلم، ويحاول أن يقف فى طريق هنيدى ومنة، حينما يعلم بقصة حبهما فى إطار كوميدى، ويكون بجانبه عمرو عبد الجليل لكى يفسد علاقة هنيدى ومنة، وتتوالى الأحداث للمخرج شريف عرفة. Advertisements من ناحية أخرى، يستعد نجما الكوميديا هشام ماجد وشيكو لبدء تحضيرات الجزء الثانى من مسلسل "اللعبة" والذى حقق ‏نجاحًا كبيرًا وقت عرضه فى الموسم الرمضانى الماضي، وبدأ كتاب العمل وهم: أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب ‏وإبراهيم صابر على كتابة الجزء الثانى منه استعداداً للتصوير بداية نوفمبر المقبل.‏

مسلسل "اللعبة" بطولة شيكو، هشام ماجد، أحمد فتحي، محمد ثروت، مى كساب، ميرنا جميل، سامى مغاورى وعارفة عبد الرسول، سيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، وأشرف على الكتابة فادى أبوالسعود وإخراج معتز التونى.

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