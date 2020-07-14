شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى تنشر فيديو نادر من طفولتها تتحدث فيه عن أم كلثوم فى فيلم تسجيلى عالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الفنانة بشرى قد ولدت فنانة بالفطرة، حيث تجيد بشرى الغناء والتمثيل وتقديم الاستعراضات، وهو ما ظهر فى بداية حياتها الفنية، ولكن يبدو أن موهبتها لم تبدأ مع بداية ظهورها ولكنها بدأت من طفولتها، حيث نشرت بشرى مجموعة من الفيديوهات أثناء إجراء لقاء معها وهى مازالت فى مرحلة الطفولة، تتحدث عن "أم كلثوم"، فى فيلم تسجيلى عن كوكب الشرق.



بشرى



جانب من الفيلم التسجيلى

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وقالت بشرى خلال اللقاء الذى نشرته عبر ستورى انستجرام الخاص بها، "اللى بيسمع موسيقى ام كلثوم يحس بالموسيقى ويلاقى جسمه نفسه مش ثابت وبيتحرك وبيتعايش وبيتماشى مع جسمه، فبيبقى حاسس الأغنية وحاسس معانيها .. ومشاعره بترقص من جواه".



طفولة بشرى

بشرى علقت على الفيديو قائلة، "فصيحة من يومى .. شكرا لمعجبينى على هذا الفيديو .. وده جزء من فيلم تسجيلى عالمى عن سيدة الغناء العربى أم كلثوم .. شارك فيه النجمان عمر الشريف بالأداء الصوتى الانجليزى، والنجم نور الشريف بالأداء الصوتى العربى"

وتابعت بشرى، "ذكريات أيام الطفولة البريئة اتغيرت كثيرا مازالت أتحدث بنفس الطريقة .. نجاح كبير ان الانسان لا تغيره الأيام بسهولة وأن شخصية الانسان تتشكل منذ طفولته"