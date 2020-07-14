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شكرا لقرائتكم خبر عن ريتا أورا ترتدي "قميص" من Gucci بـ 870 جنيه إسترليني بأحدث إطلالة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية ريتا أورا تفضل قضاء أغلب وقتها في الهواء الطلق لتستمتع بوقتها علي طريقتها الخاصة بالتزامن مع الالتزام بالحجر المنزلي خوفا من انتشار فيروس كورونا " covid-19 " .
نشرت ريتا أورا علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " صور جديدة خلال قضائها بعض الوقت مع قطتها " برونو " التي ظهرت بإحدى الصور و هي تلعب معها و تدللها ، حيث استمتعا بالجو الدافئ و أشعة الشمس .
بدت مغنية Hot Right Now ، البالغة من العمر) 29 عاما ) أنيقة و مذهلة ، حيث ظهرت مرتدية ملابسها كاملة باللون الأسود ، و اختارت النجمة الشهيرة ارتداء قميص ذو تصميم فخم يحمل شعار " Gucci " و هو دار الأزياء المفضل لأورا ووصل سعر القميص الي 870 جنيه إسترليني ، و لكي تكمل أورا أناقتها لم تنسي ارتداء اكسسواراتها الذهبية التي أضفت المزيد من الفخامة على الـ look الخاص بها .
سعر قميص ريتا أورا
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