ريتا أورا ترتدي "قميص" من Gucci بـ 870 جنيه إسترليني بأحدث إطلالة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية ريتا أورا تفضل قضاء أغلب وقتها في الهواء الطلق لتستمتع بوقتها علي طريقتها الخاصة بالتزامن مع الالتزام بالحجر المنزلي خوفا من انتشار فيروس كورونا " covid-19 " .

نشرت ريتا أورا علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " صور جديدة خلال قضائها بعض الوقت مع قطتها " برونو " التي ظهرت بإحدى الصور و هي تلعب معها و تدللها ، حيث استمتعا بالجو الدافئ و أشعة الشمس .

بدت مغنية Hot Right Now ، البالغة من العمر) 29 عاما ) أنيقة و مذهلة ، حيث ظهرت مرتدية ملابسها كاملة باللون الأسود ، و اختارت النجمة الشهيرة ارتداء قميص ذو تصميم فخم يحمل شعار " Gucci " و هو دار الأزياء المفضل لأورا ووصل سعر القميص الي 870 جنيه إسترليني ، و لكي تكمل أورا أناقتها لم تنسي ارتداء اكسسواراتها الذهبية التي أضفت المزيد من الفخامة على الـ look الخاص بها .