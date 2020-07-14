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ريتا أورا ترتدي "قميص" من Gucci بـ 870 جنيه إسترليني بأحدث إطلالة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية ريتا أورا تفضل قضاء أغلب وقتها في الهواء الطلق لتستمتع بوقتها علي طريقتها الخاصة  بالتزامن مع الالتزام بالحجر المنزلي خوفا من انتشار فيروس " covid-19 " .

ريتا اورا (1)

 

نشرت ريتا أورا علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " صور جديدة خلال قضائها بعض الوقت مع قطتها " برونو " التي ظهرت بإحدى الصور و هي تلعب معها و تدللها ، حيث استمتعا بالجو الدافئ و أشعة الشمس .

ريتا اورا (2)

 

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بدت مغنية Hot Right Now ، البالغة من العمر) 29 عاما ) أنيقة و مذهلة ، حيث ظهرت مرتدية ملابسها كاملة باللون الأسود ، و اختارت النجمة الشهيرة ارتداء قميص ذو تصميم فخم يحمل شعار " Gucci " و هو دار الأزياء المفضل لأورا ووصل سعر القميص الي 870 جنيه إسترليني ، و لكي تكمل أورا أناقتها لم تنسي ارتداء اكسسواراتها الذهبية التي أضفت المزيد من الفخامة على الـ look الخاص بها .

ريتا اورا (3)

 

ريتا اورا (4)

 

سعر قميص ريتا أورا
سعر قميص ريتا أورا

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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