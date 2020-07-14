شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال: ضريبة الأحلام كبيرة و"أكتر حاجة نفسى فيها الصحة والستر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان رامي جمال، رسالة إلى جمهوره يطالبهم فيها بالسعي خلف أحلامهم والتفكير بطريقة مختلفة لتحقيقها، وغرد رامي جمال عبر حسابه بـ"تويتر"، قائلا: "كل ما كانت احلامك بسيطة كل ما كانت السعادة اسهل، لان كل ما كبرت احلامك هتكبر ضريبه تحقيقها. احلم وخليك طموح وفكر بطريقه مختلفة علشان توصل للي نفسك فيه، وأكتر حاجه نفسي فيها انا هي الصحة والستر وان اللي بحبهم يبقوا بخير. ربنا يسعد الجميع".



رامى جمال على تويتر

وكان قد أعرب الفنان رامى جمال، عن تضامنه مع عمرو السولية، لاعب الوسط بالنادى الأهلى، بعد التعليقات المسيئة والتنمر ضد ابنته صاحبة الـ3 سنوات، قائلاً: "فى ناس الكيبورد مقوى قلبها.. ولما يتجاب هتشوف قطة".

وقال رامى، فى حديثه للسولية: "بص حبيبى.. أنا شايف إنك تحبس اللى كتبوا كده، ده أبسط حقوقك ويبقى درس مهم للى أهله معرفوش يربوه يربيه القانون، لأن فى ناس الكيبورد مقوى قلبها، ولما هيتجاب هتشوف قطة.. اسألنى أنا، وأنا هقولك تروح فين ينجزك".

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وعلى جانب آخر هنأ النجم رامى جمال، صديقه المطرب تامر عاشور، بأغنيته الجديدة "بياعه"، وهى من كلمات تركى آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، ألحان تامر عاشور ، توزيع خالد عز.

ونشر رامى، صورة مع عاشور، عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "مبروك لعشرة عمرى تامر عاشور على الأغنية الجديدة.. جميلة زى قلبك وأحسنتم جميعاً".