شكرا لقرائتكم خبر عن إدريس ألبا يكشف تأثير فيروس كورونا على حالته العقلية.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الممثل العالمى الشهير إدريس ألبا، أن فيروس كوفيد 19، كان له تأثير سلبى وصادم على حالته العقلية.ووفقا لما نقله موقع سبوتنيك، أكد إدريس إلبا أنه كان محظوظا لبقائه على قيد الحياة.

وأوضح إلبا أنه تعافى تماما من فيروس كورونا، مشيرا إلى المرض له تأثير عقلي عليه، قائلا :" كنت عديم الأعراض ولم أعانِ من الأعراض الرئيسية التي ظهرت على الجميع".

ويبدو أن النجم العالمي إدريس إلبا لديه طاقة للعمل بعد تعافيه من فيروس كورونا، حيث كشف عن تفاصيل فيلمه الجديد الذى يحمل اسم "Ghetto Cowboy"، ونشر موقع digitalspy الصورة الأولى من الفيلم حيث ظهر ألبا وابنه في الفيلم يرتديان قبعات رعاة البقر ويركبان الخيل في شوارع فيلادلفيا.

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