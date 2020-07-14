شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينضم المصارع جون سينا للجزء الجديد من سلسلة john wick؟.صورة تثير التساؤل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارالمصارع جون سينا، الكثير من التساؤلات بعد نشره لصورة من أحداث الجزء الثالث من سلسلة الأكشن الشهيرة john wick، للممثل العالمي كيانو ريفز، عبر حسابه الشخصي بموقع الصورانستجرام.

وسرعان ما استقبل المصارع والممثل الشهير جون سينا، عدد كبير من التعليقات عبر الصورة التي نشرها، والتي جاءت غالبيتها حول إذا كان سينضم للجزء الرابع الجديد المقررعرضه في نهاية عام 2022 في دورالعرض السينمائي.

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واكتفي الممثل بنشرالصورة فقط بدون كتابة أي تعليق يوحي انضمامه للجزء الجديد، ليثير تساؤلات اكثر في التعليقات.

وتدورأحداث الجزء الجديد بمحاولات قتل جون ويك بعد الفدية التى وضعت على رأسه، وبعد فقدانه ملاذه الأخير فى فندق Continental في مدينة نيويورك ومنعه من الدخول، وسرعان ما سيلجأ ويك إلى صوفيا التى تجسدها الممثلة هالى بيري، التى كانت تجمعها علاقة عاطفية بويك منذ زمن بعيد.

فيلم John Wick: Chapter 3 – Parabellum من بطولة كيانو ريفز، هالي بيري، جايسون مانزوكاس، ايان مكشان، لورنس فيشبورن، روبن لورد تايلور، آسيا كيت ديلون، لانس رديك، هيرويوكي سانادا، مارك داكاسكوس، الفيلم من إخراج تشاد ستاهيلسكي، ومن تأليف ديريك كولستاد.