شكرا لقرائتكم خبر عن خطيبة جونى ديب السابقة تضع امبر هيرد أمام المدفع.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسب ما نشر حتى الآن في قضية العنف المنزلي التي رفعتها الممثلة العالمية امبر هيرد على زوجها السابق النجم العاملي جوني ديب، ان هناك احتمالا أكبر في ان ادعاءات أمبر مجرد كذب، حيث نفى جوني ديب كل المزاعم التي وجهت له من قبل امبر في محكمة لندن، بما فيهم ادعاء ضربه له.

واستكمالا لشهادة جوني ديب، تضع خطيبة النجم السابقة امبر هيرد امام المدفع، حيث من المقرر أن تخبر خطيبة ديب السابقة وينونا رايدر المحكمة عبر رابط فيديو في وقت لاحق من هذا الأسبوع أنه لم يكن مسيئًا لها أو عنيفًا لها أبدًا، وهذا ما قد ينفى مزاعم امبر هيرد، ويكون بجانب جوني ديب.

وكان قد كما جونى ديب اليوم بأن ربما اشتبك مع هيرد عندما كان يحاول "الإمساك بذراعيها" لمنعها من ضربه، لكنه نفى اعتزامه ضربها وقال أيضًا إنه لا يمكن أن يمسك هيرد من شعرها ولكمها على وجهها كما زعمت لأنه كان يرتدي جبيرة صغير على إصبعه المكسور.

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قال ديب: "لقد عدت من أستراليا إلى لوس أنجلوس لإجراء جراحة على إصبعى ، وفي ذلك الوقت ، وضعوا دبوسًا فيها ، في العظم المكسور ، ولكن دون جدوى..و انتهى بى الأمر إلى الإصابة بالجرثومة العنقودية الذهبية ، وهو مرض مؤلم للغاية".

و سئل ديب عن حادثة مزعومة خلال شهر عسل الزوجين في يوليو 2015 في قطار في جنوب شرق آسيا. أكد ديب أنه و هيرد رافقهما حارس الأمن مالكولم كونولي طوال الرحلة ، وقالا إنهما كانا ودودين للغاية ''.