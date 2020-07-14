شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف برنامج أطفال سعودي لبث مقدمه محتوى يخالف تعاليم الشريعة..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت هيئة الاذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية، إيقاف برنامج الأطفال "أمنية خضراء" الذي تعرضه قناة "SBC" ويستهدف فئة الأطفال، بعد إثارة مقدم البرنامج حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب دعوته للأطفال بكتابة أمنياتهم وتعليقها على أغصان شجرة لتحقيقها، مما اعتبره الكثيرين مخالف لتعاليم الشريعة الاسلامية.وأصدرت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، بيان، على حسابها الرسمي بموقع "تويتر" للتعليق على الواقعة، وجاءه نصه:

"الإشارة إلى برنامج (أمنية خضراء) الذي يبث عبر قناة SBC وما حمله من تفسيرات غير مقصودة، فإن الهيئة تعتذر للمشاهدين عن الإساءة المنسوبة للبرنامج وتؤكد أن ذلك لم يكن ضمن مخطط البرنامج أو الرسائل الإعلامية فيه".

"وقررت الهيئة إيقاف إعادة بث البرنامج المذكور على القناة تقديرا لمشاعر مشاهديها والذي كان يبث ضمن دورة البرنامج في القناة لعام 2019.. وتؤكد هيئة الإذاعة والتلفزيون على الحرص التام على اتباع الأنظمة في سياستها التحريرية للبرامج والالتزام فيما تقدمه من محتوى بما يتفق مع تعاليم الشريعة الإسلامية السمحاء".

وانتشر مقطع الفيديو من حلقة البرنامج الذي يظهر فيه المذيع، ويتحدث فيه مع الأطفال عن فوائد الشجر ثم يخبرهم بأن الشجرة التي يقف أمامها تستطيع أن تحقق الأحلام، وطالبهم بتعليق أمنياتهم على الشجرة حتى تتحقق"، وسادت حالة من الجدل على الفيديو ما بين مؤيد لفكرة أنها تخالف تعاليم الاسلام وشرك بالله، وطرف آخر يرى أنها عادية خاصة وأن الاطفال يعيشون في عالم الكارتون والخيال ويشاهدون أشياء أكثر من هذه الأفكار.

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رفض وقف البرنامج



جانب من ردود الفعل المؤيدة للبرنامج



هجوم على البرنامج