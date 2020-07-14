شكرا لقرائتكم خبر عن مى كساب تدافع عن يوسف الشريف وتحكى واقعة قديمة لها مع صلاح عبد الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دافعت الفنانة مى كساب، عن الفنان يوسف الشريف، وحكت واقعة قديمة لها مع الفنان الكبير صلاح عبد الله، قائلة :" في يوم بابا صلاح عبد الله زعقلي وقالي ما تقوليش رأيك في زميل أو شغله أو آراءه ما يصحش عيب قولتله حاضر مش هاعمل كده تاني".

وقالت مى كساب في تغريدة عبر حسابها الرسمي بتويتر :"في يوم بابا صلاح عبد الله زعقلي وقالي ما تقوليش رأيك في زميل أو شغله أو آراءه ما يصحش عيب قولتله حاضر مش هاعمل كده تاني النهارده حسيت جدا بكلامه ايه الهبل ده ايه الأوفر ده انتو مالكم بيوسف الشريف مضايقكم قوي كده ليه هوه حر حر بتطالبوا بالحرية والديمقراطية بمنتهى الديكتاتورية".



مى كساب

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وفى سياق آخر علقت الفنانة مى كساب على انفصال زوجها أوكا عن صديقه أورتيجا بعد 10 سنوات من التعاون الغنائى وتحقيق شهرة كبيرة حيث قالت مى لـ"الخليج 365" ربنا مش بيعمل إلا كل شىء كويس، وزوجى راجل بتاع شغل بس ومالهوش في الكلام الكتير والرغي ولا الشو الإعلامي كما انه مش بتاع مشاكل ولا عمل خلافات مع أي حد".

وأضافت مى كساب أن أوكا ليس في نيته عمل ثنائية مع أحد مرة أخرى، حيث قرر العمل بمفرده مثلما يقوم بذلك منذ 9 أشهر كاملة، مؤكدة ليس لى أي علاقة من قريب أو بعيد بشغل زوجى أو انفصاله عن أورتيجا.

وكان أورتيجا قد نشرمقطع فيديو، على حسابه الخاص أعلن فيه عن انفصاله عن أوكا وإن كل منهم يعمل الآن بمفرده وذلك بعد عملهما سويا منذ أكثر من ١٠ سنوات سويا مؤكداً أنه لم يحدث بينهما أي مشاكل أو أزمات.