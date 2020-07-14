شكرا لقرائتكم خبر عن مروة الأطرش : موت أسمهان لم يخرج من الباب الملكى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حلت الفنانة مروة الأطرش حفيدة الراحلة أسمهان ، ضيفة الخليج 365 عبر مداخلة بالفيديو مع الكاتب الصحفى جمال عبد الناصر ، وذلك لإحياء ذكرى وفاة الفنانة أسمهان لتكشف لجمهور الخليج 365 أسرارا جديدة عن حياة صوت الملائكة أسمهان.

فى بداية الحوار عبرت الفنانة مروة الأطرش عن سعادتها الكبيرة لإطلالها على الجمهور المصرى عبر منصة الخليج 365، وأكدت أن الشعب المصرى والسورى هو شعب واحد ، وأنها تدين لمصر لأنها كانت المكان الأول التى لستطاعت فيه أن تثبت نفسها كممثلة مستمرة من عائلات الأطرش .

وعندما سئلت عن صلة القرابة بينها وبين الفنانة الراحلة أسمهان قالت ، فى البداية أنا فخورة وهو شرف كبير لى أن أكون من صلب عائلات الأطرش ، ومن عراقة تلك العائلة ، والفنانة الراحلة أسمهان من قرابة والدى ،وهى فنانة كبيرة وإنسانة عظيمة وفريدة من نوعها فى التاريخ، وقد حملت موروثها وأجدادها وعائلتها بتاريخها المناضل ضد الاستعمار ، فهى شخصية حملت جانبين فى شخصيتها كان لهما تأثير قوى، وهم الجانب الفنى والجانب السياسى ، فالجانب الفنى هو امتلاكها هبة من الله وهى الحنجرة الماسية تلك الحنجرة التى أثرت على أى شخص يسمعها ، أما الجانب السياسى فكان لها دور كبير فى تغير مجرى الأحداث فى الحرب العالمية الثانية ، وهذه تعد مسئولية كبيرة أن أكون من سلالة وعراقة هذه الفنانة فأسمهان هى القدوة الحقيقة لأى شاب سورى أو مصرى .

وبسؤالها عن رأيها فى مسلسل الذى جسد حياة الراحلة أسمهان وقامت ببطولته الفنانة سولاف فواخرجى وكان والدها أحد مؤلفى المسلسل ،قالت لا نستطيع أن ننكر نجاح ذلك المسلسل فى الشارع العربى ، والحقيقة أحب أن أوضح شيء مهم وهو أن الكاتب الحقيقى والأول للمسلسل هو والدى ، ولكنه تم تحريف النص الأصلى له وكذلك تحريف الكثير من التفاصيل أيضا ، واعتراضى على المسلسل ينبع فى أننا عندما نمتلك أسطورة ورمز كبير مثل أسمهان ، لماذا نتطرق إلى حياتها الشخصية ، والتى بها الكثير من التشويش ، لماذا لا نركز على الحياة الفنية ومسيرتها لتكون قدوة لكل شاب ، فالمسلسل قد سلط الضوء على أمور من العيب أن نسلط الضوء عليها لفنانة ذات أسم كبير مثل أسمهان .

وأضافت هذا السبب هو ماجعل والدى يخرج فى جميع وسائل الإعلام ويتبرأ من كتابته للمسلسل على العلم أن والدى قد ظل أكثر من ستة أو سبع أعوام يجمع الوثائق والمعلومات والتفاصيل عن الراحلة ، وهذا ليس له علاقة بالفنانة الكبيرة سولاف فواخرجى ، فهى قد برعت فى الدور ، وأنا فخورة كونها بنت بلادى التى أثبتت أن الممثلين السورين مهمين وقادرين على إثبات نفسهم .

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وعن تجسيدها لشخصية أسمهان فى إحدى الأعمال الفنية قالت ، بالفعل كنا بصدد تنفيذ ذلك ، فعندما حرف النص الأصلى لوالدى ، قام بتحويل تلك النص وإعداده ليكون فيلم سينمائى ، وكان من المفترض أن يقوم بإخراجه المخرج زياد حمزة ، وبدأنا بالفعل فى التحضير للفيلم وبدأ البروفات واختيار الأماكن إلى أن حدثت الحرب فى سوريا فتوقف كل شيء وتم تأجيل العمل لأجل غير مسمى ، وأكدت أن مازال لديها حلم تجسيد دور أسمهان.

وبسؤالها عن الكثير من الشائعات التى ترددت حول مصرع الفنانة أسمهان ، وعن القصة الحقيقية وراء موتها قالت ، ما زال موت أسمهان هو سر غامض وقد توجهت الكثيرمن الاتهامات وتسليط الضوء حول رموز وشخصيات عامة ، واعتقادى أن موت أسمهان لم يخرج من الباب الملكى ، ولكن لا يستطيع أن يجزم أحد بذلك .

وعن الأشياء التى تعلمتها من الراحلة أسمهان قالت ، لا أحد يستطيع أن يصل لما وصلت له أسمهان ، ولكنى دائما أبحث عن طريقة تفكيرها ، كيف كانت تفكر وكيف كان شغفها وطموحها وهدفها الأعلى ، كيف سعت لتثبت نفسها وتصبح أسمهان .

وعن تشبيه صوتها بصوت أسمهان الصوت الملائكى المميز قالت ، لو خلق صوت مثل صوت أسمهان ماكانت أسمهان استمرت إلى الآن ، لم تخلق إلى اليوم حنجرة مثل حنجرة أسمهان ، ودائما يقال أن صوتى يشبهها ولكن هذا الأمر غير صحيح بالمرة ، فأنا لدى القدرة على الأداء والدندنة وهذه القدرة تعتبر عكازا من عكازات الممثل الذى لابد أن يمتلكها كى يقف على خشبة المسرح أو أمام الكاميرا .

وأوضحت الفنانة مروة الأطرش أنها موجودة فى بيروت منذ شهر يناير الماضى ، حيث كانت تصور مسلسل دفعة بيروت وهو الجزء الثانى من مسلسل دفعة القاهرة للمخرج على العلى ، وقد إستئنفوا التصوير مرة أخرى بعد توقف دام فترة بسبب جائحة كورنا ، وبسبب إغلاق مطارات سوريا لم تستطع رؤية أ هلها منذ سبعة أشهر .

وأكدت مروة أن مجيئها لمصر هو حلم من أحلامها وهو حلم أى فنان عربى ، وقالت كان من المفترض أن أقدم عرض مسرحى مصرى فى شهر يونيو مع المخرج ناصر عبد المنعم ، ولكن بسبب جائحة كورونا تم تأجيل الحديث عن ذلك الأمر ، ومجيء لمصر سيحدث بالتأكيذ فهو حلم أقوم بالتخطيط له خطوة وراء خطوة حتى أكون على قاعدة ثابته .

وفى نهاية حديثها قدمت الفنانة مروة الأطرش شكر لليوم السابع لتسليطه الضوء على فنانين الوطن العربى ، وتمنت أن تكون موجود فى مصر فى أقرب وقت ، وكذلك قدمت الشكر لكل متابعيها .