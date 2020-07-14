شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى توجه رسائل للمراهقين وأولياء أمورهم حول التحرش.. اعرف قالت إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة الكبيرة منى زكى، عدة رسائل خاصة بالثقافة الجنسية، موجهة للمراهقين والمراهقات وأولياء أمورهم، ورسائل حول التحرش الجنسى بالفتيات.

ونشرت منى زكى في خاصية "ستورى" عبر حسابها الرسمي بانستجرام، الرسائل ومنها، :"أعزائى أولياء أمور المراهقين، أرجوكم اقعدوا من أولادكم، وعلموهم عن التراضى، قولوا له أنه لو معجب ببنت، لازم يحترمها، ويطلب الأذن قبل أي حاجة يعملها، قولوا له أن العنف غير مقبول، قولوله أن لما البنت تقول لأ يبقى لأ".



الفنانة منى زكي



رسالة لأهالى المراهقين



رسالة للمراهقين

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ستورى منى زكى

وفى رسالة أخرى لأهالى المراهقات :"بعد ما اشتغلت مع كتير من ضحايا الاعتداء أنا ممكن أوقل بكل ثقة، أن كلهم عندهم العامل المشترك وهو الخوف من الفضيحة، البنات كانوا بيفضلوا أنهم يتقبلوا أن يحصل لهم ابتزاز وأنهم يغصبوا على أفعال جنسية على أنهم يعترفوا لأهاليهم ويطلبوا مساعدة".

وبدأ المخرج محمود كامل في مونتاج فيلم "الصندوق الأسود" للنجمة منى زكى استعداداً لطرحه في السينمات قريباً حسب الخطة التي تضعها الجهة المنتجة للفيلم، بعد قرارات الحكومة المصرية بفتح السينمات بنسبة 25%، وأوشك مخرج العمل على الانتهاء من مراحل المونتاج ووضع الموسيقى التصويرية للفيلم.

وتدورأحداث الفيلم حول تورط منى زكى خلال الأحداث حينما تتعرض للخطف من قبل "هجام" ويجسده الفنان محمد فراج و"سارق"، ويجسده الفنان مصطفى خاطر، وتتعرض منى بعدها للكثير من المخاطر بسبب حملها الذى يعد اللغز الرئيسى في الفيلم.

وتعود منى زكى إلى السينما بعد غياب 3 سنوات، بهذا الفيلم، وكشفت الجهة المنتجة للفيلم عن البرومو الدعائى الأول وظهرت منى وهى مخطوفة والعمل من تأليف أحمد وهيثم الدهان و أخرج محمود كامل.