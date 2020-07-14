شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتيجة المسحة لـ 26 موظفاً يعملون مع أميتاب باتشان. والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع kensingtonkettle، نتيجة المسحة لـ 26 موظف يعملون لدي النجم الأسطورة أميتاب باتشان، وذلك بعد إعلانه عن إصابته بفيروس كورونا المستجد الذي يهدد العالم.

وذكر الموقع أن 26 موظفا يعملون في أميتاب تشان جاءت نتيجة المسحة الخاصة بهم سلبية وخاليين تماما من الإصابة بفيروس كورونا وهو ما يشكل مفاجأة خاصة وأن عدد من أفراد أسرته أصيبت بالفيروس.

وفي سياق متصل أعرب الفنان العالمي أميتاب باتشان عن شكره الشديد لمن صلوا من أجل تعافيه من فيروس كورونا المستجد بعد إعلان إصابته وابنه بمرض "كوفيد 19"، حيث عبر عن امتنانه للمعجبين، قائلا :" لن أتمكن من التعبير عن امتناني الشخصي".

وقال أميتاب باتشان أسطورة السينما الهندية عبر حسابه الرسمي على انستجرام :"لمن عبروا عن قلقهم وصلواتهم لي .. امتناني وحبي الذي لا ينتهي .. شكرا لكم".

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وأقام عشاق أميتاب باتشان أسطورة السينما الهندية الصلوات أمس الاثنين، من أجل شفائه هو ومن أصيب من أفراد عائلته، ولا يزال باتشان (77 عاما) وابنه أبهيشيك فى المستشفى فى مومباى، فى حين تخضع زوجة ابنه الممثلة وملكة جمال العالم السابقة آيشواريا راى باتشان وحفيدته البالغة من العمر ثمانية أعوام للحجر الصحى المنزلى بعد أن أثبتت الفحوص إصابتهما بالفيروس.

وأصبحت عائلة باتشان أشهر المصابين بفيروس كورونا، الذى ينتشر فى الهند بسرعة أكبر، بعد تخفيف العزل العام فى نهاية مايو من أجل تنشيط الاقتصاد المتعثر.

وأقام المعجبون بباتشان شعائر هندوسية خاصة فى المعابد فى مختلف أنحاء الهند، من أجل شفاء الممثل الذى حاز أعجاب الجماهير واحترامها على مدى عشرات السنين.