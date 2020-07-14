شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يشارك إحدى معجباته غناء "عيش بشوقك".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم تامر حسنى مع احدى متابعته عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعى، غناء أغنية "عيش بشوقك"، حيث نشر تامر حسنى الفيديو عبر "ستورى" انستجرام الخاص به، وقد تقاسم تامر متابعته غناء الأغنية، وقد اعتاد تامر حسنى أن يتواصل ويتفاعل مع جمهوره من خلال نشر فيديوهاتهم وهم يغنون أشهر أغانيه، وأيضا فيديوهات بصوته مأخوذة من تطبيق "تيك توك".



تامر حسنى

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تامر والمتابعة

وكان النجم تامر حسنى ظهر ، فى مقطع فيديو شاركه عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وهو يستمع لأغنيته الشهيرة "بتغيب" بصوت المطرب الشعبي عمر كمال. وحرص تامر حسنى على الإشادة بصوت المطرب الشعبي قائلاً: "الله يا عمور يا فنان يا حقيقي"، بعد أن نجح الثاني بأداء الأغنية بشكل جيد.

ومن جانبه حرص المطرب الشعبي عمر كمال، على إعادة نشر الفيديو الخاص بتامر حسني اثناء استماعه له، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وكتب قائلاً "بدال عجب تامر بكرة هنزلها كاملة".