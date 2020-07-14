شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سلطان يتحدث عن الصداقة القوية بين أسمهان وفريد الأطرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الموسيقار الكبير محمد سلطان فى ذكرى وفات الفنانة أسمهان التى تتزامن مع اليوم الثلاثاء 14 يوليو، ان اسمهان استمرت بالعيش بيننا بصوتها العذب وإحساسها الرقيق لافتاً أنها رغم جمال صوتها الفتان، إلا أن لم يكن رصيدها الغنائى كبيرا، لصغر سنها، وقصرعمرها الفنى.

وأضاف سلطان لـ"الخليج 365"، أن فريد الأطرش كان يتحدث دائماً عن أسمهان وحبه لها مشيراً إلى أن فريد كان يحرص دائماً على زيارة مقبرة أسمهان حتى في آخر أيام حياته لأن علاقة قوية جمعتهما على المستوى الشخصي والفني، موضحاً أنهما تعاونا فى عدد من من الأغنيات منها "يا حبيبي تعالى الحقني"،"ياللي هواك"،"الشمس غابت أنوارها"..وغيرها.

يذكر أن أسمهان تنتمي إلى آل الأطرش إحدى العائلات العريقة في جبل الدروز جنوب سوريا والتى كان لها دور هام في التصدي للاستعمار الفرنسي لسوريا، اسمها الحقيقى أمال فهد فرحان إسماعيل الأطرش، بعد وفاة والدها عام 1925 اضطرت للسفر مع والدتها وشقيقيها فؤاد وفريد الأطرش من سوريا إلى القاهرة هربا من الفرنسيين.

شاركت أسمهان فى أولى تجاربها التمثيلية عام 1941 فى فيلم "انتصار الشباب" بمشاركة شقيقها فريد، وفى عام 1944 شاركت فى فيلم "غرام وانتقام" وسجلت فيه مجموعة من أجمل أغانيها، شهد فيلم "غرام وانتقام" نهاية أسمهان الفنية بسبب زواجها من الأمير حسن الأطرش عام 1933 وانتقلت معه إلى جبل الدروز فى سوريا.