شكرا لقرائتكم خبر عن سيلفستر ستالون ينعى رحيل كيلي بريستون ويدعم زوجها جون ترافولتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر النجم العالمي سيلفستر ستالون، عن حزنه الشديد لرحيل الممثلة الأمريكية كيلي بريستون وزوجة النجم جون ترافولتا، عن 57 عاما بعد معركة طويلة مع سرطان الثدي لمدة عامين تقريبا، ونشر ستالون على حسابه الرسمي بموقع "انستجرام" صورة لصديقه جون ترافولتا وزوجه الراحله، وعلق قائلا: "شعر قلبي بالتعاطف مع الممثلة الرائعة ، الزوجة ، والأم ، كيلي بريستون ، وصديقي منذ عمر طويل جدًا جون ترافولتا. إرقدي بسلام".

ويعد النجم العالمي سيلفستر ستالون واحد من أبرز نجوم الأكشن في العالم، حيث قدم عدد كبير من الأعمال السينمائية الضخمة التي حققت نجاح جماهيري مذهل إضافة إلى نجاح نقدي رائع ، وتهتم كل وسائل الإعلام الفنية من شتى أنحاء العالم برصد أدق تفاصيل حياته سواء الشخصية أو العملية ، و من أكثر الأسئلة التي تشغل بال محبيه وعشاقه هو حجم ثروته وذلك بعد سنوات طويلة قضاها في العمل بعالم هوليوود الساحر.



جون ترافولتا وزوجته الراحلة

وكانت قد توفيت الممثلة الأمريكية كيلي بريستون، التي ظهرت في أفلام من بينها (جيري ماجواير) و (توينز)، عن 57 عاما بعد معركة مع سرطان الثدي لمدة عامين تقريبا، حسبما أعلن زوجها الممثل جون ترافولتا في منشور على موقع إنستجرام في وقت متأخر الأحد.

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وقال ترافولتا (66 عاما) "أبلغكم بقلب يعتصره الألم أن زوجتي الجميلة كيلي خسرت معركتها التي استمرت عامين مع سرطان الثدي".

ولدت كيلي كاماليلهو سميث في هونولولو وغيرت اسمها إلى كيلي بريستون قبل أن تحصل على دورها الأول في الفيلم الرومانسي (ميس تشيف) عام 1985 ثم ظهرت في فيلم كوميدي آخر هو (سيكريت أدميرير).

والتقى ترافولتا، نجم أفلام الرقص (ساترداي نايت فيفر) و(جريس)، ببريستون عام 1988 عندما ظهرا معا في فيلم (ذا إكسبرتس) وتزوجا عام 1991 في باريس.

وكتبت ابنتها إيلا ترافولتا على موقع إنستجرام "لم أقابل قط أي شخص شجاع وقوي وجميل ومحب مثلك".