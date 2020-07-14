إياد نصار: "مناخيرك اللي حاشرة نفسها في عيوب غيرك مش هتقولك على عيوبك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي:

كتب الفنان إياد نصار، تدوينة له عبر حسابه بـ"فيسبوك"، تحدث خلالها عن أهمية عدم التدخل في شؤون الأخرين.

وقال "نصار": "(بعتذر على المثال العلمي اللي هقوله) بس تخيل لو أنت قعدت يوم أو خليني أبالغ وأقول تلات أيام ماغسلتش سنانك... أي حد هتتكلم معاه هيعرف إن ريحة بوقك وحشة.. بس تخيل إن مناخيرك اللي هي أقرب من أي حد لبوقك مش هتقولك ده".

تابع: "مناخيرك اللي حاشرة نفسها في عيوب غيرك مش هتقولك على عيوبك، عشان دماغنا مكسل ينتقد نفسه والأسهل ينتقد غيره، الأسهل تحاكم وتحكم وتتحكم وتنتقد غيرك، وهتفضل مناخيرك مش شامة عيوبك، لأن نقد الذات محتاج تصالح مع الذات، محتاج هدوء، محتاج تشيل مناخيرك من حياة غيرك وتبص لنفسك".

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أضاف نصار: "محتاج تصلح عيوبك، ومالكش دعوة بعيوب غيرك، ماتشتغلش مكان مناخير حد، لو قدرت تعمل كده هتفهم انت ليه موجود وايه دورك وهدفك، وهتبقى إنسان أفضل.. وريحة بوقك حلوة وهتنجح".

وشارك إياد نصار في رمضان المنقضي بمسلسل "ليالينا 80"، من بطولة غادة عادل، وخالد الصاوي، وصابرين، وميدو عادل، ومحمد علي رزق، وعماد رشاد، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.