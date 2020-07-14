بعد اعتراف زوجته بخيانته.. هكذا سخر هنيدي من أزمة ويل سميث وزوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

علق الكوميديان محمد هنيدي، على أزمة النجم ويل سميث وزوجته، بعد اعترافها مؤخرًا بخيانتها له.

وبطريقته المعتادة، غرد هنيدي عبر "تويتر" حول الواقعة، بـ"كوميك" شهير من أحد مشاهد فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، والذي جاء فيه: "أنا قولتلك حريم لأ، متأمنش لحرمة في الدنيا غير أمك ولو أبوك طلقها متأمنلهاش".

واعترفت جادا بينكيت لزوجها "سميث" في برنامجها "Red Table Talk" عن خيانتها له، وتحدثت معه عن زواجها الممتد لـ25 سنة قبل الخوض في المرحلة التي انفصلا فيها عن بعضهما، وكشفت عن صحة الأنباء حول دخولها في علاقة مع الرابر أوجست ألسينا، قائلة: "كانت علاقتنا انتهت، ومع مرور الوقت دخلت في علاقة متشابكة مع أوجست"، ليرد عليها "سميث": "تشابك؟ كانت علاقة؟"، لتجيب الزوجة: "كنت أشعر بألم شديد وكنت مكسورة للغاية".