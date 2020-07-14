إسرائيل تطلق اسم أم كلثوم على أحد شوارعها.. والجمهور: لو عايشة كانت انتحرت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن لجنة تسمية الشوراع بحيفا، قررت إطلاق اسم كوكب الشرق "أم كلثوم"، على أحد شوارعها.

وكتب على حسابه بـ"فيسبوك": "شارع أم كلثوم في حيفا، مدينة السحر والتعايش، قررت لجنة تسمية الشوارع في حيفا، تسمية شارع في المدينة على اسم كوكب الشرق أم كلثوم تأكيدًا على التعايش والحياة المشتركة التي يعيشها المواطنون العرب واليهود في حيفا، فهي المدينة التي لا تعرف العنصرية، في دولة تحفظ المساواة والسلام بين مواطنيها".

وتفاعل عدد من متابعي "أدرعي"، مع التدوينة، وأعلن البعض رفضهم عن إطلاق اسم "أم كلثوم"، على أحد شوارع إسرائيل، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "أم كلثوم لو عايشة كانت انتحرت"، "تحس الدنيا بتولع بره والراجل ده عايش أحلامه مع نفسه هنا عمال يحشر نفسه في ثقافات وتواريخ الدول بالعافية"، "الله يرحمها كانت بتغني للمصريين و العرب جميعا وكانت بتتبرع بقيمة الحفلات لصالح المجهود الحربي"، "أم كلثوم لو عايشة كانت قالتلكم إنما للصبر حدود"، لو الست عايشة كان خنقتك بالشال اللي بإيدها وريحتنا منك والله".