بعد منع عمر كمال من المشاركة في "زنزانة 7".. تفاصيل لعبة "الكر والفر" بين النقابة ومطربي المهرجانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_مصطفى حمزة:

في ثاني تحرك لنقابة المهن الموسيقية لتطبيق قرارها الصادر في فبراير الماضي بمنع التعامل مع 22 مطرب وفريق مهرجانات، تراجع منتج فيلم "زنزانه7" عن تقديم عمر كمال للأغنية الدعائية للعمل، بعد استعلامه من النقابة عن موقفه القانوني، وذلك حسبما ذكرالمنتج في بيانه.

ويأتي القرار في ظل مايشبه الكر والفر، بين النقابة التي تصر على إلزام الجميع بتطبيق قرار لجنة العمل الصادر في فبراير الماضي، وفرق ومطربي المهرجانات وفى مقدمتهم حسن شاكوش وعمر كمال وحمو بيكا.

وكان شاكوش قد طرح بعد شهرين من صدور القرار أغنية "جيشنا الأبيض"، التي عرضت بعدة قنوات فضائية، وكذلك أغنية "شارع أيامي" كدعاية لمسلسل"البرنس"، وتم طرحها عبر موقع يوتيوب فقط.

كما شهد شهر رمضان ظهور شاكوش كضيف شرف، في مسلسل "عمر ودياب"، والذي ظهر خلاله بشخصيته الحقيقة، وذلك على الرغم من قرار منع التعامل معه، وهو ما تكرر أيضا منه ومن حمو بيكا عبر برنامج "رامز مجنون رسمي"،وقدم فريق المدفعجية الممنوع أيضا أغنية المقدمة لمسلسل "ب100وش".

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من جهته نجحت نقابة المهن الموسيقية للمرة الأولى في تطبيق القرار، بعد تدخل النقيب هاني شاكر، وتواصله مع المنتج محسن جابر، ثم نجاحه في إقناعه بإيقاف طرح كليب أغنية "100حساب" التي تجمع الفنان أحمد سعد ومغني المهرجانات حسن شاكوش، وذلك بعد ساعات من طرح بوسترات الدعاية والتنويه عن موعد طرح الكليب.

وعاد شاكوش مع عمر كمال مرة أخرى لطرح دويتو لهما عبر موقع يوتيوب، وقدما مهرجان "شيكولاته سايحة جوة كيك"، وذلك في وقت لم تحسم النقابة موقفها من الاقتراح المقدم من أحد أعضاء مجلس الإدارة للتوصل لصيغه قانونية لمخاطبة مسئولي موقع "يوتيوب"، لمنع طرح أغاني مطربي وفرق المهرجانات.

وتشهد الأيام المقبلة فاصلاً جديدًا من صراع الكر والفر، بين النقابة والممنوعين ال22 من فرق ومطربي المهرجانات، إذ كشف مسئولي شركة روتانا للصوتيات والمرئيات لـ"الخليج 365" في تصريح سابق، عن التعاقد على التوزيع الديجيتال لبعض أغاني المغني المثير للجدل حمو بيكا.

وكانت النقابة قد شكلت من قبل لجنة استماع برئاسة الموسيقار حلمي بكر، وجاء القرار برفض منح بيكا تصريحا بالغناء، مؤكدة أنه غير لائق، والمفارقة هنا أن المغني السكندري المثير للجدل، تصدر مؤخرا قوائم مجلة "بيلبورد" العالمية بوصفه المطرب الأكثر استماعا أفريقيا.

ومن جهته كان الشاعر عوض بدوي قد كشف في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، عن انتهائه من كتابة 3 أغاني تقدم داخل أحداث فيلم "زنزانة 7"، من ألحان وليد سعد، وغناء حسن شاكوش وعمر كمال، وهو ما رد عليه المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية خالد عيسى، وقال :"النقابة بالتأكيد لن تسكت، وستسعى لتطبيق قرارها على أى منتج فني يقدم داخل مصر".