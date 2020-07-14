منى زكي تندد بالتحرش الجنسي وتنشر رسائل توعية عن الثقافة الجنسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
حرصت الفنانة منى زكي، على توجيه رسائل توعية لجمهورها ومتابعيها حول الثقافة الجنسية، ومواجهة التحرش الجنسي بالفتيات.
ونشرت "منى"، العديد من الرسائل عبر خاصية "استوري إنستجرام"،: "أعزائي أولياء أمور المراهقين، أرجوكم إقعدوا من أولادكم، وعلموهم عن التراضى، قولوله أنه لو معجب ببنت، لازم يحترمها، ويطلب الإذن قبل أي حاجة يعملها، قولوا له أن العنف غير مقبول، قولوله أن لما البنت تقول لأ يبقى لأ".
وأضافت في رسالة أخرى: "بعد ما اشتغلت مع كتير من ضحايا الاعتداء أنا ممكن أقول بكل ثقة، أن كلهم عندهم العامل المشترك وهو الخوف من الفضيحة، البنات كانوا بيفضلوا أنهم يتقبلوا أن يحصل لهم ابتزاز وأنهم يغصبوا على أفعال جنسية على أنهم يعترفوا لأهاليهم ويطلبوا مساعدة".
وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والشخصيات العامة والفنية، مع قضايا التحرش الجنسي، بعد ظهور قضية متحرش الجامعة الأمريكية والذي تصدر التريند على تويتر منذ أيام حتى الأن، بعد اتهامه بالتحرش بالكثير من الفتيات وقام بتهديدهن بمقاطع فيديو وصور.
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