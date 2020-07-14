بدأت بالإهانة وانتهت بـ13 سنة سجن.. ماذا حدث بين نجم حريم السلطان وحبيبته؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشرت العديد من المواقع التركية، أخبارا عن الحكم على النجم التركي أوزان جوفين المعروف في العالم العربية بشخصية "رستم في حريم السلطان"، بالسجن 13 عامًا في قضية اعتدائه على حبيبته دنيز بولوتسوز.

ونستعرض في السطور التالية تفاصيل القضية

بداية الواقعة

في 7 يوليو الجاري، ووفقًا لما نشره موقع Haberturk التركي، فإن دنيز بولوتسوز، اتهمت "جوفين"، بالاعتداء عليها، إثر شجار نشأ بينهما، مؤكدة أن خلافهما بدأ بطريقة شفهية قبل أن يعتدي عليها بالضرب، وقالت "دنيز"، بحسب الموقع: "لقد تعرضت للعنف الجسدي الشديد لأكثر من ساعة، سأدافع عن حقوقي القانونية حتى النهاية".

إصابات بالغة

أكدت "دنيز"، إنها تعرضت للاعتداء لمدة ساعة كاملة، وتسبب ذلك في أضرار جسدية ونفسية لها، أبرزها إصابة عينيها، حسبما ذكر موقع MTV اللبناني، فإن "دنيز"، قالت في اتهاماتها: "كان يضربني ويضرب نفسه، ووجه لي ضربات عدة قاسية كما أنه أسقطني من السلم وعندما طلبت منه الماء أحضر وعاء وسكبه على رأسي".

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وأضافت: "هربت حافية القدمين دون هاتفي وتمكنت من الوصول لبيت صديقتي ومن هناك ذهبت للمستشفى، وحصلت على تقرير طبي".

دعوى قضائية

بعد حصول دنيز بولوتسوز، على التقرير الطبي، رفعت دعوى قضائية ضد حبيبها الممثل التركي، تحدثت بها عن تفاصيل ماحدث معها، ووجهت له تهمة محاولة قتلها وإهانتها وتقييد حريتها.

هازل كايا تتضامن مع "دنيز"

تفاعل عدد من المشاهير مع القضية، بينهم النجمة التركية هازال كايا، التي أعربت عن استيائها من الواقعة، وعلقت عبر حسابها بموقع تويتر": "لا للعنف ضد المرأة".

إلغاء خاصية التعليقات

قام الممثل التركي بإلغاء خاصية التعليقات، بعد ما تعرض لانتقادات شديدة عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي على خلفية اعتدائه على حبيبته.

الحكم

في الساعات القليلة الماضية، نشر عدد كبير من المواقع التركية، أنه صدر حكم بالسجن على جوفين لمدة 13 عامًا وستة أشهر بعدما تأكد أنه هو المتسبب في حادثة الضرب لدنيز، ولفتت المواقع الى أن الأخيرة وجهت له تهمة الإهانة وحجز حريتها الشخصية والضرب المتعمد، وتم النظر في الجروح البسيطة التي سببتها له.