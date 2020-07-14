تراند اليوم : تعليق مثير لفنانة مصرية شهيرة عن القبلات والمشاهد الساخنة في الأفلام

دافعت الفنانة المصرية مي كساب عن زميلها الفنان يوسف الشريف بعد الهجوم عليه من زملائه بالوسط الفني ، لإعلانه رفضه لتقديم قبلات أو مشاهد حميمة في أعماله الفنية.

وكتبت مي كساب عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر تغريدة جاءت كالتالي:"وفي يوم بابا صلاح عبد الله زعقلي وقالي ما تقوليش رأيك في زميل أو شغله أو آراءه ما يصحش عيب قولتله حاضر مش هاعمل كده تاني النهارده حسيت جدا بكلامه ايه الهبل ده ايه الأوفر ده انتو مالكم بيوسف الشريف مضايقكم قوي كده ليه هوه حر حر بتطالبو بالحرية والديمقراطية بمنتهي الديكتاتورية".

وأثار يوسف الشريف حالة من الجدل الواسع بسبب بعض الآراء التي صرح بها عن معتقداته والقيود التي يضعها لنفسه في أعماله منها رفض القبلات و الاحضان و المشاهد الساخنة.

وقال يوسف الشريف، إنه يضع ضوابط في عمله منذ 10 سنوات أو أكثر، ويقوم بكتابتها في عقود أعماله، بأنه يرفض المشاهد الساخنة، والقُبلات، وغيرها، لافتًا إلى أنه له مطلق الحرية في ذلك طالما أنه لا يضر غيره.