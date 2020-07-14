فيديو .. فضل شاكر يقترب من النصف مليون مشاهدة بأغنية "وحشتوني"

اقترب الفنان فضل شاكر من حاجز النصف مليون مشاهدة بأغنيته "وحشتوني"، وذلك بعد يوم واحد من طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". الأغنية كلمات: قوس، ألحان: سهم، توزيع: خالد عز، ويقول مطلعها: "أنا غايب كثير ادري ولكني قريب اشعور واذا ضقتوا ترى صدري يضيق وخاطره مكسور، وحشتوني كثر صبري كثر ما فالسما من نور". "أنا غايب كثير ادري ولكني قريب اشعور واذا ضقتوا ترى صدري يضيق وخاطره مكسور، وحشتوني كثر صبري كثر ما فالسما من نور". Advertisements يذكر أن فضل طرح أغنيتي"معقول، غيب" خلال شهر يونيو الماضي، وحققتا نسبة مشاهدة عالية عبر "يوتيوب"، حيث سجلت أغنية "معقول" أكثر من 2 مليون مشاهدة، من كلمات وألحان: مروان خوري، توزيع: بلال الزين، وحققت أغنية"غيب" أكثر من 5 ملايين مشاهدة، كلمات: محمد رفاعي، لحان: وليد سعد، توزيع: أحمد إبراهيم. غيب" خلال شهر يونيو الماضي، وحققتا نسبة مشاهدة عالية عبر "يوتيوب"، حيث سجلت أغنية "معقول" أكثر من 2 مليون مشاهدة، من كلمات وألحان: مروان خوري، توزيع: بلال الزين، وحققت أغنية"غيب" أكثر من 5 ملايين مشاهدة، كلمات: محمد رفاعي، لحان: وليد سعد، توزيع: أحمد إبراهيم.

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