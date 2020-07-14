فن ومشاهير

عامر التوني والمولوية المصرية يجددون لقاءهم مع جمهور ساقية الصاوي

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يتجدد لقاء المولوية المصرية بقائدها عامر التوني فى ساقية عبدالمنعم الصاوي، يوم السبت المقبل الموافق 25 من يوليو الجارى، وذلك على خشبة مسرح النهر، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

 

تأسست المولوية المصرية فى عام 1994 على يد منشدها عامر التونى الذى حاول من

خلالها طرح التراث المولوى المصرى على الساحة العالمية، ليؤكد للعالم بأثره أن مصر تتمتع بخصوصية تراثية بين الأمم مما يؤكد هويتها الثقافية.

 

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ويشار إلي ان تقام حفلات ساقية عبدالمنعم الصاوي مع اتخاذ كافة الاجراءات

الاحترازية الذى نص عليها بيان رئاسة الوزراء من حيث نسبة الدخول التى لن تتجاوز ال 25% واجراءات التعقيم وعدم السماح بالدخول لمن لا يرتدون الكمامة.

 

وفى هذه الظروف قررت الساقية ان تستقبل جمهورها بشكل مختلف كوسيلة لمراعاة التباعد الاجتماعى فسيجلس بجوار الحضور مجموعة منوعة من فنانى الزمن الجميل من خلال صور لهم مطبوعة على الكراسى. 

 

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