مصطفى قمر يستعد لطرح جزء تاني من ألبوم "لمن يهمه الأمر"

أعلن الفنان مصطفى قمر عن عنوان ألبومه الصيفي الجديد "لمن يهمه الأمر 2"، وذلك عبر حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

كشف قمر أسماء 7 أغنيات من الالبوم قائلاً:"قريب جداً .."لمن يهمه الأمر 2"، ويضم 7 أغنيات "حاغنيلِك - دُقِّي عودِك - حنونة - مسافر

- عجوز في المدينة - سَوْسَنَة - حُبِّك علي جبيني".

والملفت في الامر، ان عنوان الألبوم يحمل الجزء التاني من ألبوم سابق لـ قمر ، حي طرح ألبوم بنفس الإسم عام 1996، وكان يضم 5 أغاني"سلمولي، نامت

Advertisements

المدينة، كان ليا يوم حبيب، جواها، أهل الغرام".

قام قمر في الأيام القليلة الماضية بنشر بعض المقاطع الغنائية من أغنياته الجديدة عبر "انستجرام" واعداً بها جمهوره بأعمال غنائية قوية في ألبومه الجديد، ويأتي الالبوم بعد عام واحد على طرح أحدث ألبوماته "ضحكت ليا" الذي ضم 13 أغنية منهم "س من الناس، باب موارب، نفس السيناريو، نسيتني خلاص، نفس الإحساس، سلمى، عارف".