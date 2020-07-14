أعلنت النجمة نبيلة عبيد عن طرح كتاب قريبًا يضم جميع أعمالها السينمائية، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام".
كتبت نبيلة عبر صفحتها قائلة: "كتاب عن سينما نبيلة عبيد.. واستعراض مطول لجميع أفلامي في السينما المصرية، بقلم الكاتب الباحث والمؤرخ السينمائي محمودقاسم.. مفاجأة قيمة هتعجبكم انتظروه قريبًا".
A post shared by Nabila Ebeed - نبيلة عبيد (@nabilaebeedofficial) on Jul 13, 2020 at 1:20pm PDT
" target="_blank">شاهد
ويذكر ان آخر أعمال النجمة نبيلة عبيد مسلسل "سكر زيادة" وشاركها البطولة كل من النجمات نادية الجندي، سميحة أيوب، هالة فاخر، تأليف امين جمال، إخراج وائل إحسان.
تدور أحداث المسلسل في اطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شرائها، وعليهن اﻵن التعايش مع الوضع الراهن في السكنى في نفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرى في الاستحواذ على الفيلا.
كانت هذه تفاصيل خبر نبيلة عبيد تعلن عن طرح كتاب يستعرض جميع أعمالها السينمائية قريبًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.