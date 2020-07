نبيلة عبيد تعلن عن طرح كتاب يستعرض جميع أعمالها السينمائية قريبًا

أعلنت النجمة نبيلة عبيد عن طرح كتاب قريبًا يضم جميع أعمالها السينمائية، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام".

كتبت نبيلة عبر صفحتها قائلة: "كتاب عن سينما نبيلة عبيد.. واستعراض مطول لجميع أفلامي في السينما المصرية، بقلم الكاتب الباحث والمؤرخ السينمائي محمود

قاسم.. مفاجأة قيمة هتعجبكم انتظروه قريبًا".

ويذكر ان آخر أعمال النجمة نبيلة عبيد مسلسل "سكر زيادة

" وشاركها البطولة كل من النجمات نادية الجندي، سميحة أيوب، هالة فاخر، تأليف امين جمال، إخراج وائل إحسان.

تدور أحداث المسلسل في اطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شرائها، وعليهن اﻵن التعايش مع الوضع الراهن في السكنى في نفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرى في الاستحواذ على الفيلا.