قبل طرحه.. تفاصيل أغنيتين من ألبوم إليسا الجديد

بالتزامن مع طر ح الفنانة إليسا الصورة الدعائية لألبومها الغنائي الجديد، أخذ بعض الشعراء والملحنين الكشف عن أعمالهم الكتابية واللحنية معها، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

كشف الشاعر الكبير بهاء الدين محمد عن أعماله الكتابية مع إليسا من خلال أغنيتين، إحداهما "ح اعتبرك مت"، ألحان:

مدين، توزيع: أحمد عبدالسلام، والأخرى "مباحة"، ألحان: أحمد زعيم، توزيع: نور.

كما أعلن الملحن والمطرب أحمد زعيم عن ألحانه مع إليسا، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الغجتماعي الشهير "فيسبوك".

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بالإضافة إلى إعلان الشاعر أسامة مصطفى عن تعاونه

مع إليسا، لكن لم يكشف عن اسم الأغنية

ومن المقرر أن تطرح إليسا ألبومها الجديد خلال الفترة الغنائية القادمة، سيضم 16 أغنية بين اللهجة اللبنانية والمصرية، ويأتي الالبوم بعد آخر ألبوماتها "إلى كل اللي بيحبوني" عام 2018، الذي ضم 16 أغنية "كرهني، مفيش أسباب، بين قلبي وقلبك، حكايات، مريضة اهتمام، ارتاح وعيش"، وحقق نجاح جماهيري كبير فور صدوره، ونسبة مشاهدة عالية.