بعد غياب 7 سنوات .. صاحب المقام يعيد يسرا إلى السينما

بعد علاماتها الدرامية المميزة، تعود الفنانة الكبيرة يسرا إلى شاشات العرض السينمائية بعد غياب دام لأكثر من 7 سنوات، وذلك عبر فيلمها الجديد "صاحب المقام".

الفيلم من بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، بيومى فؤاد، وريهام عبد الغفور، ونسرين أمين،

ومحمود عبد المغنى وانجى المقدم تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، وهو أول فيلم صوفي مصري كما وصفه مؤلفه إبراهيم عيسى.

يتم عرض الفيلم للمرة الأولى في تاريخ السينما المصرية

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على إحدى المنصات الإليكترونية الشهيرة أولاً قبل تواجده على شاشت السينما للجمهور، وهو مايثبت الوجود البارز لهذه المنصات لتكون وسيط مهم بين الأعمال الفنية ومتلقيها.

يذكر ان آخر أعمال يسرا السينمائية كانمن خلال فيلم "جيم أوفر" مع الفنانة مي عز الدين، الفنان محمد نور، الذي تم عرضه للجمهور عام 2013.