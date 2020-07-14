ستروبيري سوينج تقدم حفلا بساقية الصاوي

يقدم فريق "ستروبيرى سوينج" حفل بوب روك بساقية عبدالمنعم الصاوي، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 23 من يوليو، بقاعة النهر، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

تعد ستروبيرى سوينج هى أول فرقة معترف بها من فرقة

كولدبلاى العالمية لتؤدى أغانى كولدبلاى فى الشرق الأوسط.

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ويشار إلي ان تقام حفلات ساقية عبدالمنعم الصاوي مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية الذى نص عليها بيان رئاسة الوزراء من

حيث نسبة الدخول التى لن تتجاوز ال 25% واجراءات التعقيم وعدم السماح بالدخول لمن لا يرتدون الكمامة.

وفى هذه الظروف قررت الساقية ان تستقبل جمهورها بشكل مختلف كوسيلة لمراعاة التباعد الاجتماعى فسيجلس بجوار الحضور مجموعة منوعة من فنانى الزمن الجميل من خلال صور لهم مطبوعة على الكراسى.