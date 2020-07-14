بعد عدة تأجيلات..الموعد الجديد لطرح أغنية سعد لمجرد"عدى الكلام"

أعلن الفنان سعد لمحرد موعد أغنيته الجديدة "عدى الكلام"، بعد عدة تأجيلات لعرضها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
من المقرر طرح الأغنية غداً الأربعاء الموافق 15 يوليو، حسب ماأعلن سعد عبر "انستجرام"، بعد تأجيلهامرتين حيث كان من المفترض طرحها بتاريخ 5 يوليو وتم تأجيلها لوفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، تلاها تاريخ 12 يوليو وتم تأجيلها للمرة الثانية حداداً على وفاة بعض الفنانين المغاربة.
الأغنية من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:عزيز الشافعي، توزيع:توما، وهي أول تعاون مصري لسعد مع كبار شعراء وملحني الأغنية المصرية.
يذكر أن آخر إصدارات سعد الفنية كانت من خلال أغنية "آسف حبيبي" مع فريق فناير، التي طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وبلغت أكثر من 50 مليون مشاهدة، وشاركه الغناء الفريق الغنائي الشهير "فناير".
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