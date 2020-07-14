غداً.. مشروع روح يحيي حفلا بساقية الصاوي

يستقبل مسرح الحكمة بساقية عبدالمنعم الصاوي حفل لفريق "مشروع روح"، وذلك غدآ الأربعاء الموافق 15 من يوليو، في تمام الساعة السابعة مساءً.

من خلال موسيقى الراب يستطيع "مشروع روح" مخاطبة كل من العقل والقلب وينشر السلام

بدمج القصائد الصوفية مع الترانيم الكنسية.

ويشار إلي ان تقام حفلات ساقية عبدالمنعم الصاوي مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية الذى نص عليها بيان رئاسة الوزراء من حيث

نسبة الدخول التى لن تتجاوز ال 25% واجراءات التعقيم وعدم السماح بالدخول لمن لا يرتدون الكمامة.

وفى هذه الظروف قررت الساقية ان تستقبل جمهورها بشكل مختلف كوسيلة لمراعاة التباعد الاجتماعى فسيجلس بجوار الحضور مجموعة منوعة من فنانى الزمن الجميل من خلال صور لهم مطبوعة على الكراسي .