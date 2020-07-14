تراند اليوم : هنيالك .. تامر حسني يشيد بأداء متابعة قامت بتقليده – فيديو

نشر الفنان تامر حسني فيديو جديدا لأحد متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستجرام” من خلال خاصية الأستوري.

وظهرت مقلدة تامر حسني في مشهد موت شقيقه من فيلم نور عيني ،و علق تامر قائلا: “فوق الهائلة وإحساسك فعلا واصل”.

الجدير بالذكر أن حصل فيلم الفلوس، على المركز الثانى، من حيث الإيرادات، بعد ما حقق أمس إيرادات قدرها 20 ألفًا و472 جنيهًا.

فيلم “الفلوس” بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.

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وكان قد حقق الفيلم إجمالى ايرادات وصلت الى 46 مليون جنيه قبل قرار إغلاق دور العرض.

والفيلم تدور أحداثه فى إطار التشويق والإثارة حيث يستعين خالد الصاوى بتامر حسنى من أجل النصب على زينة ولكن يقرر تامر حسنى ان تكون لصالحه والعمل يناقش قضية ازمة الثقة بين الناس.

https://instagram.com/stories/tamerhosny/2352366208579448357?igshid=1g1g7o1ayf9oh