احمد فلوكس لـ«ديالا مكي».. أحبك جداً واحترمك

يبدو أن هناك أزمة قد نشبت بين الإعلامية اللبنانية ديالا مكي وعدد من المواقع الإخبارية لنقلها بعض الأخبار عنها، والتي تسببت في مضايقتها، وهذا ما جعل الفنان أحمد فلوكس يتدخل لتهدئة الأمر.

وكتب فلوكس تدوينة على الحساب الشخصي له بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وجه خلالها كلمة لديالا مع بعض الجمل الرقيقة.

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وكتب فلوكس: «هذه السيدة من أكثر السيدات احتراماً واجتهاداً في مجالها... أحترمها وأحبها وأكن لها كل احترام لشخصها ولنجاحها ولمشوارها وأحب شخصيتها».

وأضاف فلوكس: «اعتذار واجب مني نيابة عن بعض المواقع والأقلام التي كتبت أشياء ليس لها أي أساس من الصحه منسوبة لشخصي والهدف منها الفتنة والتشويه..... أحبك جداً وأحترمك وأحب حبك ومعرفتك.. ولن أسمح بهذه المهزلة...... ديالا خط أحمر».

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