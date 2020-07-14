قرار صادم من النيابة تجاه المتحرشين بالفنانة هنا الزاهد

قررت نيابة الشيخ زايد إخلاء سبيل 5 عمال متهمين بالتحرش اللفظي بالفنانة هنا الزاهد بكفالة قيمتها 5 آلاف لكل منهم.

وقال المتهمون للنيابة، «إحنا كنا بنبدي إعجاباً بالفنانة»، فوجهت لهم النيابة تهمة التحرش اللفظي.

وتعرضت هنا الزاهد للتحرش، من قبل مجموعة من الشباب أثناء قيادتها لسيارتها، واستمعت النيابة لأقوالها وهي تؤكد أنها فوجئت بالمتهمين داخل سيارة نصف نقل، يحاولون الاقتراب منها ويوجهون إليها ألفاظاً خادشة للحياء، فحاولت الإسراع بسيارتها إلا أنهم استمروا في ملاحقتها، وكانوا يضيّقون الخناق عليها مع استمرار التلفظ بكلمات بذيئة، فأخرجت هاتفها المحمول لتصويرهم، وعندما شاهدوها تقوم بالتصوير أخفوا وجوههم وفروا هاربين بالسيارة التي لم تتمكن من تحديد أرقامها.

اقرئي ايضا : أحمد فلوكس لـ«ديالا مكي».. أحبك جداً واحترمك



فحصت أجهزة الأمن عدداً من كاميرات المراقبة بالمكان الذي حددته هنا الزاهد لحدوث الواقعة، والتي تبين رصدها لسيارة المتهمين، وتم تحديد هويتهم وضبطهم.

Advertisements

وقالت هنا الزاهد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج «الحكاية»، المُذاع عبر فضائية «MBC مصر»: «مكنتش مصدقة إن الأمن قبض عليهم، ولما كلموني روحت علطول علشان يأخدوا أقوالي، وأوقع على المحضر».

وأضافت: «شعرت بالأمن بعد إلقاء القبض على الجناة».

وكشفت أنهم كانوا 6 أشخاص يركبون في سيارتهم، وظلوا خلف سيارتها وبرددون كلاماً تخجل أن تذكره لمدة 7 دقائق كاملة، وقررت أن تصورهم بالموبايل ولكنهم أخفوا وجوههم وتقدمت ببلاغ ضدهم.

اقرئي ايضا : إيه الهبل ده؟!.. مي كساب تعلّق على أزمة يوسف الشريف بسبب رفضه القبلات