أول ظهور لنجل جورج كلوني وأمل علم الدين.. صور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لـ«ألكسندر»، نجل الفنان العالمي جورج كلوني وزوجته المحامية أمل علم الدين، خلال جولة في أحد شوارع لوس أنجلوس، وكان الأب يغطي أنفه وفمه بمنديل قماش كبديل للكمامة.

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كان جورج كلوني احتفل بزواجه من أمل علم الدين في 27 سبتمبر 2014، بإقامة حفل زفاف خاص في إيطاليا اقتصر الحضور فيه على أصدقائهما المقربين.

وترددت بعض الأخبار خلال الفترة الماضية عن انفصال جورج كلوني عن أمل علم الدين، إلا أن مصادر مقربة من النجم العالمي الكبير قد نفت هذه الأخبار، وأكدت أنها مجرد شائعات من أجل إثارة الجدل، وأن جورج كلوني وأمل علم الدين يعيشان حياة هادئة.