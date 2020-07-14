ذكرت معلومات صحفية أن النجمة التركية نسليهان أتاغول سيكون لديها مشاركة في مشروع عالمي، اذ، ستركز على هذا العمل في الفترة المقبلة، اما حاليا فهي تقوم بقراءة بعض نصوص الافلام السينمائية لاختيار الانسب لها.
الجدير ذكره أن نسليهان أتاغول كانت قد اتخذت مؤخرا قراراً بالتبرع بجزء من أجرها عن الجزء الثاني من مسلسل "إبنة السفير"، لصالح العائلات الأكثر فقراً في تركيا، وتقديم مساعدات لجمعيات ومؤسسات خيرية.
كانت هذه تفاصيل خبر مشروع عالمي لـ نسليهان أتاغول وهذا ما فعلته بأجرها من "ابنة اسفير" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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