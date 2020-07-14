سجن الممثل التركي أوزان جوفين 13 عاماً بسبب ضربه حبيبته

انشغلت الصحف التركية الأسبوع الماضي بخبر اعتداء الممثل التركي أوزان جوفين على حبيبته دينز بولوتسوز، وقامت دينيز بالادعاء عليه ووجهت له تهمة محاولة قتلها. ونشر بدوره أوزان صوراً له تظهر آثار ضرب دنيز له، وأخذت القضية أبعاداً كثيرة كونها تتعلق بالعنف ضد المرأة، وتعاطف عدد كبير من نجمات تركيا مع دنيز رافضين العنف ضد المرأة. Advertisements وذكر عدد من المواقع التركية أنه صدر حكم بالسجن على أوزان لمدة 13 عاماً وستة أشهر بعدما تأكدّ أنه هو المتسبب في حادثة الضرب لدينيز، ولفتت المواقع أن دنيز وجّهت لأوزان تهمة الإهانة وحجز حريتها الشخصية والضرب المتعمد، وتم النظر في الجروح البسيطة التي سببتها دنيز لاوزان. أوزان الذي يشارك في بطولة مسلسل "بابل"، لم يصدر حتى الآن بياناً من الشركة المنتجة في شأن التعاون معه، في حين قام 103 كتاب سيناريو بالتوقيع على عريضة طالبوا فيها شركات الانتاج، وخاصة شركة إنتاج مسلسل "بابل" باتخاذ إجراءات ضد أوزان جوفين.

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