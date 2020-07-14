هبة نور تحتفل بعيد ميلادها بحضور معتصم النهار

احتفلت الممثلة السورية هبة نور بعيد ميلادها مع أصدقائها الذين فاجؤوها بعيدها، واحتفلوا معها في أحد مقاهي العاصمة السورية.
وشاركت نور متابعيها عبر "انستقرام" بمقطع فيديو من أجواء الاحتفال، وهي تحمل في يدها شعلة مضيئة كانت موضوعة على قالب الحلوى للمناسبة. كما عبرت هبة عن محبتها الكبيرة لأصدقائها الذين كانوا موجودين معها وعلى راسهم: "ميلاد حنون، ومعتصم النهار وزوجته لين برنجكجي.
وعلقت هبة على الفيديو :"شكرا من كلل قلبي لكل رفقاتي اللي كانو معي مبارح بحبكم كتير ويخليلي ياكم وتدوم هالجمعة الحلوة".
يذكر أن هبة تقوم بتصوير مشاهدها في بطولة مسلسل "طبق الأصل" سيناريو وحوار سلام الكسيري، وإخراج علي محي الدين علي، ويضم العمل مجموعة من النجوم السوريين على رأسهم عباس النوري ونور علي وميلاد يوسف ومحمد خير الجراح وفايز قزق وجلال شموط وعهد ديب ومحمد قنوع.
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