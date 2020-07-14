كاظم الساهر يدعو الى استدعاء "الحلاق" من خلال هذا الفيديو

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يعود للفنان العراقي كاظم الساهر من مهرجان جرش في العام 1995، وهو يغني أمام جمهور كبير. الساهر ظهر بالفيديو وهو يؤدي أغنيته الشهيرة "كلك على بعضك حلو"، ولكن ما لفت الأنظار في هذا المقطع هو "اللوك" الذي ظهر به كاظم الساهر؛ إذ اختلف تمامًا عن شكله الحالي وبدا بشعر طويل، على عكس من "اللوك" الحالي الذي يظهر فيه بشعر قصير للغاية ولحية. Advertisements وطالب الجمهور باستدعاء "الحلاق" أمنيًا في إشارة إلى شعره الطويل الذي كان يحتاج تقصيره، ومما جاء في التعليقات قول مغردة: "الحلاق مطلوب أمنيًا"، ليدور نقاش بين محبيه ينتهي بأنه لو رأى كاظم هذا المقطع سيسخر من شعره الطويل أيضًا.

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