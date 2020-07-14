صور نجمات على فراش المرض!

نشرت نجمات العالم العربي صوراً على حساباتهن الخاصة في موقع التواصل الإجتماعي شاركت فيها الجمهور لحظات المرض والحالات الصحية الطارئة التي تعرضن لها.

صور من داخل المستشفيات لنجمات عرب تعرضن لأمراض مفاجئة أو حوادث سير نُقلن على أثرها الى المستشفى، فشاركن الصور مع جمهورهن الذي أعرب عن دعمه ومحبته لنجمته المفضلة.

آخر هذه النجمات نادين نسيب نجيم التي تعرضت لعارض صحي بسبب أوجاع في يدها، صبرت عليها أكثر من شهر لكنها لم تتمكن من تحملها أكثر فنقلت على وجه السرعة إلى المستشفى.

وقامت نادين بنشر مجموعة صور لها في المستشفى تشرح فيها وضعها الصحّي وتطمئن جمهورها الذي قلق عليها.

اقرئي أيضاً:

صور عفوية ومسربة من داخل بيوت النجمات بكامل اناقتهن

Advertisements

أما النجمة اليسا فتعرضت لحالة إغماء خلال إحيائها احدى الحفلات وهي تغني على المسرح، حيث نقلها مرافقيها الى المستشفى وقلق جمهورها عليها الا انها طمأنت محبيها.

كذلك فعلت النجمة الخليجية منى شدّاد التي تعرضت لكسور عديدة في جسدها إثر حادث تصادم سيارتها ونّقلت فوراً الى المستشفى للمعالجة.

النجمة ميريام فارس تعرضت لحالة تسمم أجبرتها أيضاً على الدخول الى المستشفى ونشرت صورها على انستقرام لمشاركة جمهورها وضعها الصحي.

تابعوا صور نجمات العالم العربي على فراش المرض من المستشفى.

اقرئي أيضاً:

بالصور: لحظات عفوية تجمع المشاهير وأبنائهم

صور عفوية: نجمات يشاركن طعامهن على انستقرام

بالصور:لقطات عفوية للنجمات خلال اجازاتهن الصيفية