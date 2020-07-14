مشاهير عرب صدموا الجمهور بطلاقهم!

فاجأ الكثير من مشاهير العالم العربي جمهورهم بإعلانهم الإنفصال عن نصفهم الآخر بعد سنوات من الإرتباط، حيث أثارت هذه الحالات الجدل حولها، سواء منذ بداية الإعلان عنها، أو على مدار فترة العلاقة نفسها، قبل أن يحدث الانفصال أو الطلاق فجأة بين الطرفين، ويتم الإعلان عن هذا بطريقة غريبة و غير متوقعة.

وآخر هؤلاء المشاهير النجمين سمية الخشاب وأحمد سعد اللذان انفصلا بشكل مفاجأ من خلال الصورة التي نشرها سعد على حسابه الخاص في انستقرام حيث ظهر برفقة وليده معلناً طلاقه وانهما أهم ما في حياته.

وهناك بعض الحالات التي تعاطف معها الجمهور مما أدى الى عودتها مثلما حصل مع النجم المصري محمد حماقي الذي أعلن عن حزنه الشديد على خسارة زوجته نهلة مما سبب في التعاطف معه حتى نجح في العودة إليها.

وبعد 20 عامًا تقريبًا كان طلاق غادة عادل من المخرج مجدي الهواري خبر صادم للكثيرين، ومن الجيل القديم شكل طلاق بوسي ونور الشريف في حالة حزن وتساؤلات عن السر وراء نهاية واحدة من أشهر قصص الحب في السينما العربية.

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كذلك بالنسبة لطلاق النجمة فاتن حمامة من الممثل العالمي عمر الشريف رغم علاقة المودة التي استمرت بينهم بعد ذلك.

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