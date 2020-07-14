رضوى الشربيني تخطف الأنظار على انستجرام بإطلالة جديدة

نشرت الإعلامية رضوى الشربينى، صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".

وظهرت رضوى الشربينى، بإطلالة جديدة لها بسلوبت جينس ولفتت انتباه متابعيها ووضعت مكياجا يبرز ملامحها.

وعلقت رضوى الشربيني على الصورة قائلة: "صباح الفل علي الحلوين".

وقدمت رضوى الشربيني، برنامج "هي وبس" عبر ‎شاشة‎ CBC ‎سفرة‎.

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وأنهت رضوى الشربيني الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وحتى الآن لم تعلن موعد عودة الموسم الخامس.

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