رضوى الشربيني تخطف الأنظار على انستجرام بإطلالة جديدة

القاهرة – لايف ستايل
نشرت الإعلامية رضوى الشربينى، صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".
وظهرت رضوى الشربينى، بإطلالة جديدة لها بسلوبت جينس ولفتت انتباه متابعيها ووضعت مكياجا يبرز ملامحها.
وعلقت رضوى الشربيني على الصورة قائلة: "صباح الفل علي الحلوين".
وقدمت رضوى الشربيني، برنامج "هي وبس" عبر شاشة CBC سفرة.
وأنهت رضوى الشربيني الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وحتى الآن لم تعلن موعد عودة الموسم الخامس.
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