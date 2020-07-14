رانيا محمود ياسين تتحدَّث عن نشأتها وصعوبات وعوائق العمل الفني

وجّهت الفنانة رانيا محمود ياسين رسالة إلى الجمهور بشأن نشأتها والصعوبات التي تواجهها في العمل الفني.

وكتبت رانيا عبر حسابها على "إنستغرام": "أنا رانيا محمود ياسين متزوجة من الفنان محمد رياض وأخي الكاتب والفنان عمرو محمود ياسين: نشأت وترعرت في بيت فني من طراز رفيع أب أكبر نجم في مصر وفتى الشاشة الأول وأم فنانة كبيرة ومهمة لكن وقتها واهتمامها الأهم هو أولادها ربنا يخلي ويبارك في أبويا الفنان والنجم الكبير والأب العظيم محمود ياسين، والنجمة والأم العظيمة شهيرة".

تابعت: "اتعلمت في هذا البيت أن المهنة دي اجتهاد والتزام وصبر ومعاناة علشان توصل وإن احترامك لجمهورك من احترامك لنفسك، اتعلمت حب للمهنة دي بكل معاني الكلمة مهما كانت الصعاب لازم أخلص لشغلي وأديله من وقتي وصحتي وتركيزي وأعرف إني باقدم رسالة وباقدم شيء يسعد الناس، يعني بلعب دور علشان ألعب على مشاعر الناس وأخاطب عقولهم يا إما أنجح أنهم بصدقوني يا إما يقولوا ماكنتش موفقة وساعتها ده أصعب إحساس".

أضافت رانيا: "ولما تنجح تبقى أحلى فرحة في الدنيا إنك أسعدت الناس وبعدها تدخل دوامة يا ترى أعمل إيه تاني يعجب الناس. كل القيم دي عشت بيها واتربيت عليها اترسخت جوايا بالرغم من كل زمن العبث اللي إحنا بقينا فيه إلا إني ما زلت لا أستطيع أن أكون غير الفنانة الملتزمة لا أعرف أضرب أوردر ولا لما قسط الفلوس يتأخر أهدد إني مش نازلة ولا أعرف أعمل أي حاجة علشان أكون متواجدة وأهو شغل وخلاص".

استطردت: "كل ما أبتعد شوية علشان ظروف بيتي وأولادي ارجع أعاني علشان أسترد مكانتي.. هذه المهنة مش زي ما الناس شايفاها بريق وأضواء وفاكرين إننا كلنا بناخد فلوس فظيعة، مهنة صعبة عايزة صبر وجلد وصراع واجتهاد علشان تحقق اللي نفسك فيه مش معنى إنك ابن النجوم إن الطريق ملئ بالورود لأ هو ملئ بالورود الجميلة اللي مليانة بالأشواك".

يذكر أن رانيا محمود ياسين شاركت في رمضان 2020، بمسلسل "فلانتينو" من بطولة عادل إمام ودلال عبد العزيز وداليا البحيري وحمدي الميرغني ومحمد الكيلاني وطارق الإبياري وهدى المفتي ووفاء صادق، ومن إخراج رامي إمام وتأليف أيمن بهجت قمر.

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