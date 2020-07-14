رسالة غامضة من أحمد فلوكس تثير الجدل بعد إعلان ارتباطه

القاهرة – لايف ستايل
أثار الفنان أحمد فلوكس الكثير من الجددل بين جمهوره برسالة غامضة تحدث فيها عن أنواع الناس الذين مروا عليه في حياته ولم يندم على خسارتهم.
ونشر فلوكس، صورة له على حسابه الشخصي بـ"إنستغرام"، وعلق عليها قائلاً: "فيه ناس خسارتهم خسارة، زي الطيبين، الداعمين، المتاحين لك رغم مشاغلهم، الجدعان، الذين ينقلون لك العلم والنفع والخبرة والدين والخير، وتجدهم في الشدة، المخلصين الأنقياء، من يحافظون على كلامهم ومشاعرك".
وأضاف، "فيه ناس خسارتهم مكسب، وخروجهم من حياتك نعمة كبيرة، الصنف الأول حافظ عليه، ذهب ذهب... صعب تعويضه خصوصاً في هذه الأيام، وقليلين".
وتابع: "الصنف التاني السوق مليان... لا تقلق مخسرتش حاجة، قشرة قشرة" .
يذكر أن فلوكس كان قد أشعل مواقع التواصل في الفترة الماضية بسب إعلانه الارتباط عاطفياً مع الإعلامية اللبنانية ديالا مكي، من خلال الصور والتعليقات التي كان ينشرها على حسابه الخاص بـ"إنستغرام".
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